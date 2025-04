Viernes de Hoy No Circula en la CDMX; estos son los afectados

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) estableció que el Hoy No Circula aplicará con normalidad este viernes 11 de abril. Operará en todas las alcaldías de la Ciudad de México y también en varios municipios del Estado de México.

Es importante considerar que, de romper las reglas del programa, además de recibir una multa, el vehículo también podría ser remitido al corralón, por lo que se recomienda a la población respetar las medidas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Hoy No Circula del 11 de abril en CDMX y Edomex

Las autoridades han determinado que los autos que se deben quedar en casa son los que cumplen con las siguientes características:



Engomado Azul

Terminación de placas 9 y 0

Holograma de circulación 1 y 2

Recuerda que el programa aplica desde las 05:00 am y termina hasta las 22:00 pm, por lo que está activo durante la mayor parte del día, con las autoridades antentas para cumplirlo.

Turistas internacionales aumentan en México este 2025 [VIDEO] El número de turistas internacionales se incrementaron en un 11% este 2025 respecto al año pasado, según datos del INEGI; han dejado 2.5% más divisas a comparación del 2024.

Los autos que sí circulan en CDMX y Edomex

Hay una importante cantidad de autos que no se verán afectados por el Hoy No Circula, aunque esto podría cambiar si se activa la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por los altos niveles de contaminación que se registran en la capital.

Por lo pronto, es un hecho que aquellos con holograma 0 y 00 podrán circular con normalidad en CDMX, sin importar el color del engomado ni su terminación de placas.

De igual manera, todos los autos con placas para discapacitados pueden circular todos los días, así como los vehículos que se utilizan para el transporte público. Y claro, también todos los autos eléctricos e híbridos.

Dónde aplica el programa del Hoy No Circula

Actualmente, el programa Hoy No Circula se aplica únicamente en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios del Edomex. Sin embargo, una nueva propuesta del Gobierno del Estado de México busca ampliar el programa Hoy No Circula para incluir zonas del Valle de Toluca y otros municipios. No obstante, por el momento, solos e aplica en los siguientes municipios mexiquenses:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.