Activan Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex por Fase 1 de Contingencia Ambiental

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a altos niveles de partículas contaminantes en el aire tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en municipios conurbados del Estado de México (Edomex). En adn40 te compartimos restricciones vehiculares, los carros que entran en el Doble Hoy No Circula y las medidas para proteger tu salud.

Restricciones del Doble Hoy No Circula para el miércoles 2 de abril

El programa restringió la circulación de vehículos desde el anuncio oficial de la Fase 1 de Contingencia Ambiental emitido por la CAMe el día de hoy, martes 1 de abril, por ello, mañana miércoles 2 no circularán los autos con:

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 3, 4, 6, 8 y 0.

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4

4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Esta medida busca reducir las emisiones contaminantes tras registrar niveles críticos de partículas PM2.5.

Autos afectados por la contingencia

La CAMe estableció que los vehículos sin holograma, como los antiguos o foráneos, también quedaron fuera de circulación. Los taxis con ciertas terminaciones enfrentaron restricciones de 10:00 a 22:00 horas. Sin embargo, los autos eléctricos e híbridos circularon sin problema, al igual que los destinados a emergencias.

Recomendaciones ante la mala calidad del aire

Las autoridades pidieron evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sugirieron:



Usar cubrebocas

Cerrar ventanas

Reducir el uso de combustibles en casa

Estas acciones ayudan a minimizar los riesgos a la salud por la exposición a partículas contaminantes.

Alternativas de transporte en CDMX y Edomex

El Metro, Metrobús y Tren Ligero operaron como opciones principales en CDMX. En Edomex, los mexibuses y líneas de transporte público ampliaron horarios para poder servir a los usuarios.

Asimismo, las bicicletas del sistema Ecobici y los servicios de taxis por aplicación pueden fungir como alternativas para viajes largos y cortos. Planear tus rutas con antelación te ayudará a llegar a tiempo a tu destino.

