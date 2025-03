La verdadera razón por la que no hay Domino’s, Little Caesars ni OXXO en Milpa Alta

Imagínate antojarte de una pizza de Domino’s o Little Caesars y no poder conseguirla porque en tu zona no existen esas opciones. Si decides ir a un OXXO, tampoco lo encuentras. Esto sucede en Milpa Alta, una alcaldía de la Ciudad de México (CDMX) donde las grandes cadenas comerciales no han logrado establecerse.

Pero, ¿cuál es la razón? En adn40 te explicamos los motivos económicos, sociales y culturales detrás de esta peculiar situación.

¿Por qué no hay Domino’s, Little Caesars ni OXXO en Milpa Alta?

Uno de los principales motivos por los que Milpa Alta no tiene OXXO ni pizzerías de cadena es su estructura de propiedad de la tierra.

De acuerdo con la Cámara de Diputados, aproximadamente el 92% del territorio está compuesto por tierras comunales y el 8% restante son tierras ejidales. Estas tierras no pueden venderse a particulares ni a empresas externas, lo que dificulta la instalación de franquicias.

Las comunidades locales priorizan la economía interna

Las autoridades y habitantes de Milpa Alta han optado por proteger la economía local. La ausencia de grandes cadenas permite que negocios familiares y pequeños comerciantes prosperen sin competir con corporaciones multinacionales. Esto fomenta el comercio justo y apoya a productores locales, desde agricultores hasta fabricantes de quesos y otros alimentos.

Alcaldía Milpa Alta/Facebook En Milpa Alta, se protege lo local gracias a las tierras comunales y ejidales. Así se garantizan precios justos y apoyo a pizzerías y negocios de la zona frente a las grandes franquicias.

¿Llegarán algún día las franquicias a Milpa Alta?

Debido a la protección del medio ambiente y tradiciones de Milpa Alta, las cadenas no tendrán lugar en la demarcación. El modelo económico de la zona también está vinculado a la preservación del entorno natural. Esta alcaldía es una de las más grandes de la CDMX, pues tiene mayor extensión de áreas verdes y bosques protegidos.

Permitir la entrada de franquicias podría fomentar la urbanización descontrolada y el deterioro del ecosistema.

Aunque parezca sorprendente, la ausencia de Domino’s, Little Caesars y OXXO en Milpa Alta responde a decisiones comunitarias que priorizan la economía local y el medio ambiente. ¿Tú qué opinas sobre este modelo económico?

