Se fue la Contingencia y así aplicará el Hoy No Circula este viernes 28 de febrero

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció el fin de la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en la Ciudad de México y el Estado de México. Ahora el programa del Hoy No Circula vuelve a la normalidad y aquí te contamos los detalles.

Hoy No Circula del 28 de febrero en CDMX y Edomex

De esta manera, los vehículos que tendrán que quedarse en casa para el último viernes del mes son:



Engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2

Así, todos los autos con holograma 0 y 00 podrán circular con libertad durante este 28 de febrero; solamente tendrían que preocuparse si se activa de nueva cuenta la Fase 1 de la Contingencia Ambiental.

¿Por qué se suspende la Contingencia Ambiental y no habrá Doble Hoy No Circula?

La Fase 1 de la Contingencia ocurre cuando hay altos niveles de contaminación en el Valle de México. Es una medida pera que haya menos autos en las calles y no aumenten los gases que dañan el ambiente.

En esta ocasión, el pronóstico del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la CDMX establece que para el 28 de febrero habrá mayor humedad en el Valle de México, lo que significa un clima despejado y quizá con algunas nubes, favoreciendo la ventilación y mejorando las condiciones para dispersar la contaminación.

La multa por no respetar el Hoy No Circula

Es importante destacar que los conductores deben estar obligados a respetar el programa, ya que de no hacerlo, será un duro golpe a sus carteras, pues la multa por no respetar el Hoy No Circula puede ir de los $2262 hasta los $3394 pesos, dependiendo del caso del infractor.

Por si fuera poco, esto también amerita corralón, por lo que también se deberá pagar la multa por llevar el vehículo, la cual puede ser de hasta $1000 pesos o más, según el caso.

