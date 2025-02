Empezamos la semana con el Hoy No Circula que afectará al engomado amarillo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció que el mes de febrero seguirá el programa del Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex). Así, te contamos los detalles para que no tengas problemas con las autoridades de tránsito.

Es importante respetar el programa del Hoy No Circula, ya que de no hacerlo, podrías recibir una multa que puede ir de los 2 mil a los 3 mil pesos mexicanos, sin mencionar que, si las autoridades lo consideran, podrían remitir tu vehículo al corralón, lo cual será un gasto extra.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula del 3 de febrero?

De esta manera, el lunes 3 de febrero el Hoy No Circula aplicará con normalidad, por lo que todos los autos con engomado amarillo deberán estar alerta para no tener ningún problema. Los autos que no circulan son:

Engomado amarillo

Placas con terminación 5 y 6

Holograma 1 y 2

Considera que el programa del Hoy No Circula aplica desde las 05:00 am y termina hasta las 22:00 pm, por lo que dura la mayor parte del día y la mejor opción es cumplirlo al pie de la letra.

Hay que considerar que los únicos autos que están exentos del Hoy No Circula son aquellos con holograma 0 y 00, así como aquellos con placas para discapacitados y autos de transporte público.

¿Cómo saber si mi auto circula o no?

Si tienes dudas con alguna de las especificaciones del Hoy No Circula, recuerda que es muy sencillo saber si tu auto puede salir de casa o no. Lo puedes hacer en el siguiente enlace:



En donde solo tendrás que ingresar el holograma de tu auto y el último dígito de tu placa, para que la página te diga si puedes circular o no en el Valle de México.

Municipios del Estado de México donde afecta el Hoy No Circula

En el Estado de México la situación es diferente. Solo unos cuantos municipios son afectados por el Hoy No Circula , los cuales conectan con la CDMX y conforman el Valle de México:



Atizapán

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

