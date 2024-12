Estas personas deberán hacer el trámite de reposición de su licencia permanente

Residir en la Ciudad de México (CDMX) y contar con una licencia de conducir permanente implica saber si es necesario realizar el trámite de reposición, sobre todo si se busca obtener la licencia digital.

A continuación, se detalla cuándo es necesario llevar a cabo este trámite y cómo obtener la tarjeta digital.

¿Quiénes deben hacer el trámite de reposición de licencia permanente en CDMX?

Las personas que deberán hacer el trámite de reposición de su licencia son aquellas cuyos datos no estén actualizados. Si se quiere obtener la licencia digital y no se ha realizado una reposición reciente, es posible que los datos no sean compatibles con el sistema para generar la tarjeta digital.

Este es un trámite sencillo que permite actualizar la información correspondiente y así obtener el documento en su formato digital.

¿Qué hacer si pierdes tu licencia?

Si ya se obtuvo la licencia digital y, por alguna razón, se perdió el plástico, no es necesario que realizar todo el proceso de solicitud nuevamente. Con el documento digital, se puede seguir conduciendo sin problemas, ya que esta tiene la misma validez que la versión física. No se tiene que ir a la sede de la CDMX para tramitar el plástico nuevamente, solo conservar la versión digital en el dispositivo móvil.

¿Cómo hacer la reposición de licencia permanente en CDMX?

Si se necesita hacer la reposición, se debe realizar una cita a través del portal de Servicios de la CDMX. Es importante que se lleven los documentos necesarios, como una identificación oficial, comprobante de domicilio y, en algunos casos, los pagos correspondientes. Una vez realizada la reposición, se podrán actualizar los datos y, si lo así se desea, obtener la licencia digital.

¿Se puede obtener una licencia permanente digital sin reposición?

Sí, pero solo si los datos están actualizados en el sistema. Generalmente, si recientemente reexpidieron la licencia (en los últimos 2 o 3 años), los datos ya están al día y se puede obtener la versión digital sin problemas.

En caso contrario, es necesario hacer el trámite de reposición para asegurarse de que la información esté correctamente registrada en el sistema, lo que permitirá obtener la licencia digital permanente CDMX.

