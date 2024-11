Metro CDMX anuncia cambio de horario para el 18 de noviembre

El próximo lunes 18 de noviembre se celebra la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. Gracias a esto, no habrá clases ni tampoco actividades laborales, ya que es día feriado. Considerando esto, el Metro CDMX anunció un cambio en su horario de servicio para este día.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) compartió una tarjeta informativa para que los usuarios estén enterados de este cambio de horario. Si bien las 12 líneas operarán de manera normal, habrá que tomar algunas precauciones si piensan usar este servicio desde temprano.

Horario del Metro CDMX para el 18 de noviembre

Es así que, por motivos de día feriado, el Metro CDMX operará desde las 07:00 am hasta las 24:00 horas. Tendrá un cierre normal, a la media noche, con la diferencia de que el servicio comenzará a las 7 y no a las 5 am, como suele ser normalmente los lunes.

Por si fuera poco, este lunes 18 de noviembre también podrás viajar con tu bicicleta en el Metro CDMX . Normalmente, esta medida aplica exclusivamente los domingos, pero ahora también funcionará este día feriado.

Recomendaciones si llevas tu bici en el Metro CDMX

Recuerda que llevar una bici en las instalaciones del Metro CDMX también representa una responsabilidad extra. Algunas de las cosas con las que debes cumplir son las siguientes:



Replegarse a la pared mientras esperas a que pase el tren (alejarse del andén lo mayor posible).

a que pase el tren (alejarse del andén lo mayor posible). Permitir la bajada y subida de los usuarios.

de los usuarios. Viajar en los extremos del vagón.

No utilizar la bicicleta dentro de las estaciones.

Horario del Metrobús, RTP y Cablebús CDMX el 18 de noviembre

Por otro lado, hasta ahora el Metrobús operará con normalidad el 18 de noviembre, desde las 05:00 am hasta las 24:00 horas.

De igual manera, el RTP seguirá en su horario de 06:00 am hasta las 24:00 horas. Por último, el servicio de Cablebús estará activo desde las 07:00 am hasta las 23:00 pm.

