Cómo aplicará el Hoy No Circula del 28 de octubre al 1 de noviembre en CDMX y Edomex

¿No podrás transitar? Mucho ojo, pues en adn40 te traemos el Hoy No Circula de la semana correspondiente del 28 de octubre al 1 de noviembre con el objetivo de que tanto los habitantes de la Ciudad de México (CDMX) como del Estado de México (Edomex) no sean detenidos por los agentes viales por no respetar el programa.

El programa Hoy No Circula se mantiene vigente todos los días con excepción del domingo para disminuir la contaminación en el aire de las grandes ciudades. Es la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) la institución que se encarga de monitoriear la calidad del aire , junto al Sistema de Monitoreo Atmosférico te informa sobre la calidad del aire de la Ciudad de México.

Doble Hoy No Circula: Por contingencia deben descansar estos autos

¿Cómo aplicará el Hoy No Circula el lunes 28 de octubre?

Los automóviles que no pueden transitar debido al Hoy No Circula este lunes 28 de octubre son los que cuentan con terminación de placas 5 y 6, engomado amarillo y holograma 1 y 2. Los hologranas 00 y 0 recuerda que se mantienen exentos. En cambio hologramas 1 y 2 debe respetar los lineamientos.

¿Cómo aplicará el Hoy No Circula del martes 29 de octubre?

El martes 29 de octubre, el Hoy No Circula aplicará para los automovilistas que cuenten con terminación de placas 7 y 8, engomado rosa y holograma 1 y 2.

Así aplicará el Hoy No Circula el miércoles 30 de octubre

La CAMe establece que el miércoles 30 de octubre, el programa Hoy No Circula aplicará para los autos con placas cuyas terminaciones sean 3 y 4, tengan engomado rojo y holograma 1 y 2.

¿Qué autos no podrán transitar por el Hoy No Circula del jueves 31 de octubre?

Los autos que no podrán transitar por el Hoy No Circula el jueves 31 de octubre son lo que tengan placas con terminación 1 y 2, engomado verde y holograma 1 y 2.

¿Para qué autos aplicará el Hoy No Circula el viernes 1 de noviembre?

De acuerdo con el calendario, el Hoy No Circula del viernes 1 de noviembre aplicará para los autos de CDMX y Edomex que tengan terminación de placas 9 y 0, engomado azul, además de hologramas 1, 2 y permisos.

