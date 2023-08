¿Qué significa el número 143 en WhatsApp e Instagram?

Con la Generación Z , atrás quedaron los mensajes tradiciones o las largas cartas que se escribían para dar un mensaje, pues con los avances en la tecnología, las nuevas generaciones han optado por usar códigos numéricos a la hora de querer referirse a algo en específico, tal es el caso del número 143, el cual se ha apoderado de WhatsApp e Instagram y aquí te diremos qué significa.

No es para nada una novedad que los jóvenes se estén comunicando a través de códigos, ya que, desde hace algunos años, esta forma de escribir a empezado a tomar más fuerza alrededor del mundo; sin embargo, esto no quiere decir que por ahora llegará a ser un lenguaje oficial entre la sociedad.

Por otro lado, ante el cambio generacional irreversible, se espera que los millennials y centennials se terminen sumando a este tipo de “nuevo” lenguaje virtual que cada vez se hará más común en las redes sociales como Instagram y WhatsApp.

Getty Images La Generación Z usa códigos para comunicarse

Esto es lo que significa el número 143 en WhatsApp e Instagram

Si te has topado con decenas de mensajes dentro de las redes sociales con el número 143 y no sabes qué significa, no te preocupes, que la respuesta es más fácil de lo que crees. Esta tendencia empezó a originarse a través de TikTok, ya que al querer hacer más interesante algunos señalamientos, varios jóvenes crearon códigos para difundir con más rapidez la idea original.

De este modo, el 143 tiene como principal objetivo decirle a alguien cuánto la amas, pues el número 1 es el sustituto de la letra I, el 4 de la palabra Love y el 3 significa You, lo que en conjunto forma I Love You.

Getty Images El número 143 tiene un mensaje de amor

Otros códigos de WhatsApp e Instagram que ocultan mensajes

Si quieres entrar al mundo de los códigos de ahora en adelante y sorprender a más de uno de la Generación Z, a continuación, te mostraremos algunas claves que puedes implementar desde tu WhatsApp e Instagram:



666: significa tranquilidad, paz y equilibrio.

significa tranquilidad, paz y equilibrio. 999: Promesa de siempre estar juntos

Promesa de siempre estar juntos 1543: No he dejado de amarte

No he dejado de amarte 929: Lo siento

Lo siento 486: Te quiero demasiado

Te quiero demasiado 637: Te amaré por siempre

Te amaré por siempre 7642: Siempre contarás conmigo

