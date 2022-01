¿Un asteroide podría golpear la Tierra como en ‘Don’t Look Up’?

Después de ver Don’t Look Up seguramente te quedaste pensando si existe una posibilidad en un futuro de que un asteroide podría impactar contra la Tierra y destruir la vida humana y todo lo que conocemos.

En la película, que se encuentra disponible en Netflix, dos astrónomos descubren que en poco más de 6 meses la Tierra sería golpeada por un gigantesco meteorito.

A partir de este punto deberán tratar de convencer a los políticos y a la humanidad de que el fin de la vida está cerca.

Pero ¿qué tan probable puede ser que un asteroide amenace a la humanidad al impactar con la Tierra?

El biólogo Iván Meza Vélez comentó para un diario peruano que no existen evidencias de que algo así ocurra en un futuro ni siquiera lejano, es decir, la humanidad no tendrá su fin como en Don’t Look Up.

“No pasará en tiempos humanos”, apuntó el experto.

La Tierra, aseguró, constantemente se encuentran cayendo fragmentos de asteroides. Los cuerpos son conocidos como NEO (Near Earth Object, en inglés) y algunos miden centímetros y otros metros, los cuales están próximos a nuestro planeta y están monitoreados al detalle por astrónomos en el mundo.

Se descubren alrededor de 3 mil de estos cuerpos cada año.

Además, la NASA lleva un registro minucioso y las posibilidades de que cometas de más de 100 metros de diámetro se acerquen a la Tierra en los próximos siglos son ínfimas, cerca del 0,037 por ciento.

Una de las probabilidades más cercanas es si tomamos como referencia el asteroide Bennu que podría rozar el planeta en el año 2182.

Qué sucede si un meteorito cae a la Tierra

Iván Meza Vélez mencionó que la humanidad tiene un 70 por ciento de probabilidades de que el asteroide vaya a algún punto lejano del océano, pues ese es el porcentaje de agua en la superficie terrestre.

Al contrario de lo que sucedió hace millones de años, ya que para la ciencia, la hipótesis de que un asteroide hace 66 millones de años, a fines del Cretácico, y el cual tenía un kilómetros de diámetro, impactó en la península de Yucatán y aceleró la extinción masiva de los dinosaurios.

