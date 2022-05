Volkswagen Caddy 2022, buena, bonita, práctica y eficiente

Cuando pensamos en Caddy nos imaginamos un vehículo utilitario que sirve exclusivamente para negocios y PyMEs en donde requieren desplazar mercancías. Pero se nos olvida que existe Caddy Pasajeros, mismo motor, y carrocería, aunque aquí se integran ventanas, medallón, cajuela y lo mejor; tres filas de asientos. Transmisión manual, cómoda, fácil. Una pantalla táctil que incluye cámara de reversa, así que las dimensiones de esta Caddy no son un problema al estacionarse.

Nos fuimos a Acapulco para probarla y saben qué, se maneja muy bien, comparte motor con su hermana Caddy carga, así que responde bien, puede ir llena y no te dejará tirado. Claro que no es un vehículo para correr, pero el desempeño me dejó satisfecho, el hecho de que la transmisión sea manual, ayuda en rebases y subidas. Y que no se sienta torpe.

Las puertas corredizas de ambos lados y las ventanas enormes le dan una amplitud al habitáculo que apoya a la comodidad a bordo para los pasajeros en cualquiera de las tres filas. Que si quieres llevártela para subir las tablas de surf y a tus perros, también es una excelente opción. Los asientos se reclinan fácilmente y el espacio interior se multiplica.

El aspecto gana aires tecnológicos, destacando el diseño inclinado a un estilo aerodinámico, la parrilla superior desaparece, debajo encontramos una parrilla funcional que se integra con todo el frontal, incluso hace juego con las luces y proporciones de esta zona.

Los costados mantienen cierta esencia lineal, rígida, cuadrada, algo que debe mantenerse en este tipo de vehículos y detrás (mi zona favorita), nos encontramos con un nuevo sistema de iluminación en formato vertical, incluso de noche esta zona se ve muy futurista.

En el interior vemos una actualización muy adecuada, estilo, calidad, materiales, ergonomía, este interior nos traslada al Golf pero con mucho más espacio para pasajeros, objetos y carga en cajuela.

Volkswagen Caddy 2022

Volkswagen Caddy 2022 ahora incorpora un pantalla digital frente al conductor –excelentes gráficos– otra más para el sistema de infoentretenimiento de 8 pulgadas, el tablero evoluciona a ser digital gracias a estas nuevas tecnologías, dicho esto, el interior de Caddy es totalmente futurista.

Materiales rígidos pero debo decir que la calidad de los mismos y el armado es muy bueno, pero sin duda uno de los mejores atributos de Caddy 2022 es la postura de manejo. La plataforma es la ya tan conocida y buena MQB, esta plataforma apoya al buen manejo, rigidez estructural y mejor desempeño.

Volkswagen Caddy 2022 mide 4.5 metros de largo, cuenta con una capacidad para 7 pasajeros, mucha carga en cajuela y muchos espacios en cualquier zona, además cuenta con espacios para objetos en cualquier rincón.

A esto agregar que el clutch y la transmisión –manual 6 cambios– ofrece un buen desempeño, enfocado al confort, por esto y más razones estoy seguro que Caddy no solo se ve bien, si no que ademas cumplira con las necesidades de practicidad y confort para una familia grande o pequeña.

Motor: 4 cilindros 1.6 litros

Potencia: 114 hp

Torque: 110 lb

Transmisión: manual 6

Tracción: delantera

Consumo combinado: 17,9 km/l

