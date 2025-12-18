Cierres en carreteras de México por bloqueos y accidentes hoy 18 de diciembre

Todos los días miles de personas transitan por las diferentes carreteras del país y para que los automovilistas conozcan donde hay afectaciones, en adn Noticias te decimos cuáles estarán cerradas por bloqueos o accidentes para que tomes previsiones.

Cierres en carreteras hoy

Mediante redes sociales, la Guardia Nacional informó que hay un cierre parcial de circulación por fractura de carpeta asfáltica en el kilómetro 140+350 de la carretera Tulancingo-Tihuacán con dirección a México.

En la autopista Acayucan- Cosoleacaque se registra reducción de carriles en ambos sentidos por labores de mantenimiento por lo que hay carga vehicular en la zona, del kilómetro 0 al 6.

Además, se reporta un cierre parcial de circulación en la Autopista La Tinaja-Isla en el kilómetro 112 con dirección a Tinaja.

En la Autopista Cuernavaca- Acapulco hay cierre parcial de la circulación por un accidente. Hay carga vehicular en la autopista Puebla- Acatzingo con dirección a Acatzingo.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 105, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) December 18, 2025

¿Habrá bloqueos de carreteras por transportistas y agricultores?

La Secretaría de Gobernación informó que tras realizar meses de diálogo se llegó a un acuerdo con el sector transportista para reforzar la presencia operativa y brindar acompañamiento en tramos de mayor riesgo y fortalecer el uso de herramientas tecnológicas.

Mientras que el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) tendrán una nueva reunión hoy con las autoridades. Hasta ahora no se tienen previstos bloqueos ni manifestaciones en las autopistas del país por parte del gremio; sin embargo, todo dependerá de los acuerdos a los que se llegue con las autoridades.

#SEGOBInforma 📢@GobiernoMX acuerda acciones con el FNRCM y transportistas; refuerza coordinación interinstitucional para la seguridad en carreteras.



📄Comunicado: https://t.co/g4bpzRkQcE pic.twitter.com/ErkotALA0d — Gobernación (@SEGOB_mx) December 18, 2025

Transportistas liberan los ingresos carreteras a la CDMX

