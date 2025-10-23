Pasa cada mil años: Los mejores lugares para ver el cometa Lemmon en México

La próxima vez que veamos al cometa Lemmon será dentro de 1350 años, aproximadamente, por lo que debemos aprovechar su aparición estos días de octubre para disfrutarlo al máximo y poder contarlo a las futuras generaciones.

El cometa C/2025 A6 Lemmon es un pequeño cuerpo celeste que fue descubierto el 3 de enero de este año, en el Observatorio Mount Lemmon de Arizona. Al tener una llamativa cola verde, es posible verlo a simple vista y millones de personas no han desaprovechado la oportunidad.

¿Qué días se podrá ver el cometa Lemmon en México?

De acuerdo con el portal especializado de Star Walk, los mejores días para ver el cometa Lemmon en México serán del 25 al 31 de octubre, fechas en las que alcanzará su mayor luminosidad y se podrá distinguir con facilidad en los cielos nocturnos.

Hora para ver el cometa Lemmon en México

Por si fuera poco, hay que coonsiderar que el mejor momento del día para ver el cometa Lemmon será entre las 18:30 de la tarde y las 20:15 de la noche. Es decir, una vez que se haya ido el Sol y podamos ver el anochecer.

Mejores lugares para ver el cometa Lemmon

Como mencionamos, este pequeño cometa se podrá ver a simple vista, aunque la ayuda de unos binoculares o un telescopio haría la experiencia mucho más increíble.

Aunque claro, los mejores lugares para verlo son todos aquellos alejados de la contaminación lumínica , es decir, áreas rurales o montañosas, por lo que vale la pena irse a acampar a cualquier lugar alejado de las grandes ciudades.

Y también será clave encontrar cielos despejados, ya que una nube en el lugar equivocado podría ser suficiente para que miles de personas se pierdan de este espectáculo.

