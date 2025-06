¡Ojo! Estos son los autos que descansan este jueves 12 de junio por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Este jueves 12 de junio de 2025, el programa Hoy No Circula se implementará en la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios del Estado de México (Edomex). La restricción vehicular estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, con el objetivo de reducir la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Mediante la restricción de circulación de vehículos en días específicos, se contribuye a mejorar la calidad del aire y la salud pública.

Hoy No Circula 12 de junio 2025: Restricciones por engomado y terminación de placa

Este jueves 12 de junio de 2025, el programa Hoy No Circula aplicará en CDMX y Edomex para los vehículos que cumplan con las siguientes características:



Engomado color verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma de verificación 1 y 2

Exenciones y vehículos que sí pueden circular

Quedan exentos de esta restricción los vehículos con holograma 0 o 00, autos eléctricos e híbridos, motocicletas, transporte público, unidades escolares autorizadas y vehículos con permiso especial por discapacidad. Estos vehículos podrán circular sin limitaciones durante toda la jornada.

Hoy No Circula jueves 12 de junio 2025: Municipios del Edomex donde aplica

El Hoy No Circula se aplica en los siguientes 18 municipios conurbados del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

¿Hay Doble Hoy No Circula el 12 de junio 2025 en CDMX y Edomex?

No, para el jueves 12 de junio de 2025 no habrá doble Hoy No Circula.

La calidad del aire se mantiene en niveles aceptables debido a las lluvias registradas, por lo que no se activó ninguna Contingencia Ambiental ni la medida de doble restricción para ese día. Por lo tanto, solo los vehículos que correspondan según el calendario regular deberán respetar la restricción, sin ampliaciones adicionales.

¿Cómo saber si mi auto no circula hoy?

Si aún tienes dudas para saber si tu auto no circula en CDMX, consulta el portal oficial “Hoy No Circula” , ingresando el color del engomado y el último dígito de la placa.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los automovilistas que incumplan con esta medida serán sancionados con multas económicas equivalentes a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, además de la inmovilización del vehículo y su traslado al corralón hasta que se cubra la multa correspondiente.

Se recomienda a los conductores verificar el estatus de su vehículo para evitar multas y contribuir al cuidado ambiental en la capital y su zona conurbada.

