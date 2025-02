Visa americana 2025: El significado de las estrellas debajo de tu foto; ¿indican riesgo de deportación?

Este 2025 y durante muchos años, los símbolos y datos impresos en las visas estadounidenses han despertado la curiosidad entre los solicitantes de todo el mundo. Entre las preguntas más frecuentes está el significado de las estrellas o asteriscos que se encuentran en la visa americana . Estas estrellas generalmente se encuentran debajo de la fotografía del titular o al lado del número en el lado derecho del documento.

Una teoría sugiere que estas estrellas indican el nivel de riesgo del titular de la visa de permanecer en los Estados Unidos. Se cree que cuantas más estrellas tenga la visa, más problemas o cuestionamientos enfrentará la persona al ingresar al país norteamericano.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué es la visa americana 2025 y para qué sirve?

La visa americana es un documento que permite a un ciudadano extranjero ingresar a Estados Unidos. Existen diferentes tipos como las de no inmigrante y las de inmigrante.

Las visas de no inmigrante son para personas que desean visitar el país temporalmente. Algunos ejemplos de visas de no inmigrante son:



La visa B-1, para asuntos de negocios y conferencias

La visa B-2, para turismo, visitar familiares y tratamientos médicos

La visa F-1, para estudiantes internacionales de tiempo completo que cursan estudios académicos

La visa M-1, para estudiantes internacionales de tiempo completo que cursan estudios de formación vocacional

Las visas de inmigrante son para personas que pretenden residir en Estados Unidos de forma permanente.

¿Las estrellas en la visa americana 2025 revelan tu riesgo migratorio? Ex cónsul responde

Los significados supuestos son:



Una estrella: Bajo riesgo de inmigración, lo que podría generar menos preguntas al ingresar

Dos estrellas: Ligero riesgo de inmigración

Tres estrellas: Alto riesgo de inmigración, lo que podría dar lugar a interrogatorios exhaustivos y proporcionar pruebas de la intención de regresar a casa

No obstante, el ex cónsul estadounidense Brent Hanson negó esta teoría en una entrevista en podcast. El exdiplomático dijo que si hubiera una alta probabilidad de que un solicitante permaneciera más tiempo en Estados Unidos, la visa probablemente sería rechazada. Hanson explicó que los agentes podrían denegar la solicitud si no están convencidos de la intención del solicitante de regresar.

Asimismo aclaró que el sistema agrega automáticamente los asteriscos. Si bien desconoce el motivo exacto de su presencia, afirma que no tiene nada que ver con la seguridad. Sugirió que podría estar relacionado con personas que comparten nombres similares. El Departamento de Estado de Estados Unidos no ha publicado una explicación oficial sobre el significado de estas estrellas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.