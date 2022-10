Primer Círculo - La elección interna de MORENA

En esta edición de “Primer Círculo”, Federico Reyes Heroles y Carlos Elizondo conversan con Mario Delgado, presidente nacional de MORENA. La elección interna del partido para el congreso nacional de MORENA congregó a más de 2 millones y medio de votantes. Ahora la dirigencia está revisando todas las quejas de los militantes para no dejar irregularidades sin atender. Los resultados de las elecciones entre 2018 y 2021 son poco comparables por sus características y contextos, el avance territorial del partido es fuerte y sigue activo, MORENA tiene que transformarse en un partido grande desde sus estatutos y construir la institucionalidad necesaria. Las instituciones electorales están sobrepasando la normatividad, no se puede hablar de actos anticipados de campaña cuando todavía no hay procesos electorales en marcha. Debe cambiar la ley electoral.