El adn de la Historia: Fin de Año, un año más de historias

Este es un programa tiene un toque de nostalgia, en el cual Isabel, Benito y Alejandro nos cuentan sus experiencias alrededor de esta fecha, la cual a su vez, suma un año más de historia.

El carretero de la muerte

Alejandro Rosas nos comparte la historia del carretero de la muerte: Se trata de un joven se encuentra moribundo luego de ser agredido por dos vagabundos que minutos antes eran sus compañeros de borracheras.

El joven tenía una hemorragia interna y no hay prácticamente esperanzas de ser salvado, es de noche, se encuentra oculto en el jardín de la iglesia, y a pesar de que hay mucha gente en la calle por ser la noche de San Silvestre y estar sonando las campanas que dejan atrás el año viejo, nadie ingresa al jardín.

Apenas el reloj ha lanzado la última campanada de la media noche, un rechinido se deja oír, como provocado por una rueda mal engrasada, no tardó mucho en darse cuenta que el sonido no es otro que la carreta de la muerte, la cual está dirigida por el carretero, y aquí lo invade el miedo al recordar que el conductor no es siempre el mismo, sino el último hombre que muere en el año, aquel que entrega su alma al sonar la última campanada de las 12 de la noche. El reloj lanza la última campanada.

La fiesta de Año Nuevo

La fiesta de Año Nuevo no siempre fue bien recibida pues el fin de un ciclo llegaba a espantar a la población de las diferentes regiones del mundo.

Nuestros queridos Benito, Alejandro e Isabel nos comparten cuales son los propósitos y/o metas tienen para este año 2023; de igual forma nos invitan a hacer una reflexión de lo que preparamos e idealizamos cada que comienza un año o nuevo ciclo como lo veían nuestros antepasados.

