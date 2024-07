Geotermia: Una fuente inagotable de energía limpia y constante para un futuro sostenible

En esta emisión de Ahora Futuro; México y el Mundo, se hablará de la gran oportunidad de la geotermia, energía renovable que debemos aprovechar.

Nuestro planeta genera temperaturas muy altas en el subsuelo, las cuales son muy útiles para producir electricidad, calefacción y hasta generar aire fresco para soportar el calor.

Esta energía, la geotérmica, tiene varias ventajas, no es intermitente como la solar y la eólica, pero tampoco contamina como la quema de combustibles fósiles y no tiene precios tan volátiles como estos combustibles que en cualquier momento se pueden encarecer muchísimo. No obstante, esta energía tiene sus retos.