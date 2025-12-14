Situación económica de México | Ciudad 25

El economista Aníbal Gutiérrez abordó la situación económica de México, destacando los siguientes puntos:

Crecimiento del PIB: La Secretaría de Hacienda proyectó un crecimiento del 3% para este año (2025, según la introducción), pero se espera que no llegue ni al 1%, incluso registrando 0.4% en los primeros nueve meses. Esto implica que la producción de bienes por persona está disminuyendo.

Inversión y Consumo: La inversión (pública y privada) ha decrecido, lo cual es crucial para dinamizar la economía. El consumo, aunque ayuda, está limitado por los ingresos familiares y la facilidad de importar. La inversión fija ha mostrado crecimiento negativo anualmente desde septiembre de 2024.

Inflación: La inflación promedio de este año es del 4%, superando significativamente el crecimiento del PIB, lo que implica que los bienes son cada vez más caros.

Confianza Empresarial y Estado de Derecho: La confianza empresarial se encuentra en 48 puntos (por debajo del umbral de confianza), con principales preocupaciones en seguridad y el Estado de Derecho, incluyendo reformas judiciales y una política fiscal más restrictiva.

Finanzas Públicas y Deuda: La inversión pública es baja (cerca del 2% del PIB) y su calidad es cuestionable (ej. Dos Bocas, AIFA, Tren Maya). Se prevé una reforma fiscal necesaria, con opciones de más impuestos, menos programas sociales o más deuda.

El gasto en programas sociales ha crecido, llegando al punto en que el programa de adultos mayores tiene más recursos que la Secretaría de Educación Pública. La deuda para el déficit de 2026 se proyecta en 14 billones de pesos.

