Ivonne Ortega: liderazgo, igualdad y visión de futuro

En esta emisión de Su voz, su tiempo, Claudia Ivett conversa con Ivonne Ortega, una figura clave de la política mexicana cuya trayectoria va de lo comunitario a lo nacional. Originaria de Dzemul, Yucatán, Ivonne Ortega rompió techos de cristal al convertirse en la primera mujer gobernadora de su estado y hoy encabeza la bancada naranja en la Cámara de Diputados. A lo largo de la charla, reflexiona sobre su experiencia en cargos locales y federales, su compromiso con la igualdad de oportunidades y la defensa de los derechos de mujeres, niñas, niños y personas con discapacidad. También comparte su visión sobre la importancia de fortalecer la identidad comunitaria, impulsar proyectos de vivienda y apostar por la ciencia y la tecnología como motores de transformación social. Una conversación sobre poder, responsabilidad y el papel de las mujeres en la construcción del México que viene.

