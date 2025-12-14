Libertad de expresión | Punto de Fuga

En esta emisión de Punto de Fuga, Raúl Quintanilla y Pablo Hiriart platican acerca de la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene que manifestarse para enseñar a la población, que la están engañando.

En México hay un acoso a periodistas, a medios de comunicación que dicen verdades porque quieren que nos pleguemos al relato de la mentira. un ejemplo palpable, la destrucción del aeropuerto en Texcoco, un aeropuerto que ya estaba medio construido, y quieren que nos creamos que fue algo positivo, el cancelarlo. Quieren que legitimemos las locuras, para eso necesitan controlar el relato, para eso necesitan la sumisión de los medios y los periodistas.

La violencia es un tema de libertad de expresión y México es quizá el segundo país en el mundo con mayor cantidad de periodistas muertos después de Gaza y Cisjordania. En este año donde hay una guerra brutal, aquí hay más muertos que en lugares donde hay guerras civiles.

El gobierno ha permitido la acción de grupos criminales en contra de toda la sociedad. El gobierno quiere destruir la integridad de los periodistas críticos. Desde el sexenio anterior, cómo se calumnió y se sigue calumniando y denigrando a periodistas para destruirlos en su legitimidad, en su credibilidad y en su dignidad.

La denigración a periodistas ha sido brutal. La libertad de expresión, es un derecho. Nunca te quedes callado. tienes la posibilidad de la palabra y aunque no te guste lo que escuches de otra persona, tienes que aceptar que tiene todo el derecho a decirlo, tienes derecho a decir las cosas aunque no me guste y yo tengo la necesidad de escucharlo, pero eso no quiere decir que opinemos lo mismo, pero la libertad de expresión en un en el mundo democrático no solamente es obligación del Estado respetarla, sino protegerla.

La libertad de expresión no simplemente es cuidar la palabra, es construir un país para los que van a nacer dentro de 15 años en un ámbito de libertad.

