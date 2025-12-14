Justicia laboral en transformación: la experiencia de Karla Ortiz

Con más de dos décadas dentro del Poder Judicial de la Federación, Karla Ortiz se ha consolidado como una de las voces clave en la justicia laboral en México. Jueza de Distrito especializada en materia laboral en el Estado de México, su formación combina derecho del trabajo, amparo y derecho penal, además de dos maestrías que fortalecen su visión integral del sistema judicial. Desde la docencia en la Escuela Federal de Formación Judicial hasta su reconocimiento en 2025 como la primera titular de un Tribunal Laboral Federal en implementar un modelo de innovación judicial, Ortiz explica cómo se están transformando los tribunales laborales, los retos de impartir justicia en un nuevo paradigma y la importancia de modernizar los procesos para garantizar derechos efectivos a trabajadores y empleadores.