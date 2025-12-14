IA, fe y responsabilidad: entre el futuro del trabajo y los retos sociales

La inteligencia artificial avanza a una velocidad que pone en jaque al mercado laboral: millones de empleos podrían desaparecer y hasta 4 de cada 10 trabajadores enfrentarían el riesgo de quedarse sin trabajo, mientras nuevas oportunidades comienzan a emerger. Horacio Villalobos y Eduardo Ruiz Healy reflexionan sobre este momento de transformación tecnológica y sus implicaciones humanas. En paralelo, inicia el periodo Guadalupe-Reyes con la llegada de más de 13.5 millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, un fenómeno social que mueve emociones, economía y tradiciones. Pero no todo es celebración: durante las festividades se reporta el abandono de 150 perros, lo que abre un debate incómodo pero necesario sobre la responsabilidad social y el verdadero compromiso que implica adoptar una mascota.

