Natalia Téllez: la mirada de una magistrada clave en la justicia administrativa

En esta edición, Claudia Ivett conversa con la magistrada federal Natalia Téllez, una de las juristas más destacadas del país. Nombrada por el Senado en 2021 para integrar la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa —cargo que desempeñará por un periodo improrrogable de 15 años— Téllez ha construido una trayectoria sólida en responsabilidad administrativa, combate a la corrupción y fortalecimiento institucional.

Ex presidenta de Sección en el TFJA y candidata a ministra de la Suprema Corte, comparte su visión sobre los desafíos actuales de la justicia administrativa y el papel crucial de la legalidad en un México que exige transparencia y decisiones firmes. Una conversación indispensable para entender el presente y futuro del sistema de justicia.

