Martha Ávila: cuatro décadas de izquierda, territorio y liderazgo legislativo

Claudia Ivett conversa esta vez con Martha Ávila, diputada del Congreso de la Ciudad de México y figura clave en la vida política capitalina. Licenciada en Pedagogía con formación en administración de recursos humanos, especialista en derecho parlamentario y técnica legislativa, Ávila acumula 40 años de militancia en la izquierda y un profundo trabajo territorial en Iztapalapa.

Fundadora de Morena, ha sido electa en múltiples ocasiones como diputada local y ha encabezado espacios decisivos como la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Congreso capitalino. Una charla que revela la trayectoria, visión y convicciones de una mujer que ha marcado ruta en la política mexicana.

