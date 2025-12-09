Marchas y manifestaciones en México | Ciudad 25

La entrevista aborda la historia y evolución de los movimientos sociales y manifestaciones en México.

Se repasan momentos como la Revolución Mexicana (principios del siglo XX), así como, las luchas de campesinos, ferrocarrileros y maestros, el movimiento del 68, el sismo de 1985 (parteaguas para la sociedad civil), el movimiento de los desaparecidos, el de Javier Sicilia, YoSoy132, hasta la reciente marcha del 15 de noviembre liderada por la Generación Z.

Se destaca que, a pesar de la alternancia política en el año 2000 y las afirmaciones de que las marchas terminarían, los movimientos sociales continúan siendo una parte vital de la vida política de México.

En la actualidad, hay un descontento social que se manifiesta en las calles ante una oposición que, según SPK_2, “está cuidando sus espacios políticos” y un gobierno que “deslegitima” estos movimientos.

El “Bloque Negro":

Se discute el origen (Alemania, 1980s, anarquistas, anti-capitalistas) y la evolución del “Bloque Negro” en México, mencionando su aparición en la transición de Peña Nieto (2012), en marchas feministas (2019) y, de forma particular, en la marcha del 15 de noviembre.

En la marcha reciente, su acción fue un “ataque directo, selectivo” para “reventar la marcha”, diferente de la destrucción simbólica (vitrinas, cajeros) observada en el pasado. Se menciona la preocupación de que delincuentes utilicen al “Bloque Negro” como escudo.

Se está construyendo un nuevo protocolo en la Ciudad de México basado en inteligencia preventiva, videovigilancia y detenciones selectivas para identificar y gestionar estos grupos.

