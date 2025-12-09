La coyuntura política al cierre del año, con Karolina Gilas

En esta emisión de Primer Círculo,Carlos Elizondo y Federico Reyes Heroles reciben a la Politóloga Karolina Gilas, para hablar de la coyuntura política para terminar el año.

Comentan de que actualmente tenemos otra Constitución que cuando entró Sheinbaum. Hablan de la nueva fiscal de la República, que es de toda la confianza de la presidenta.

Gilas dice que debe haber mucha coordinación entre los poderes centrales, aunque la fiscalía debe ser autónoma. El rezago del poder judicial es muy grande y con el amparo y suspensión disminuidos.

Y la prisión preventiva oficiosa se le quiere imponer a todos los casos.

La inversión privada extranjera va bien pero la fija está en bajos niveles y es el grueso de la inversión que casi no crece. Incluso en el sector automotriz ha dicho que se retiran del país.

El paro de los transportistas ha afectado mucho la economía pero a la presidenta le fue bien en el zócalo, con el apoyo de la gente Gilas dice que Morena no se ha alineado con Sheinbaum y ella no tiene el control sobre el partido.

Ella incluso no está de acuerdo con algunas reformas que impulsa Morena. Por ejemplo con la Revocación de mandato Gertz cometió muchos errores pero estaba investigando a cabezas de ese partido y la presidenta decidió no pelearse con su coalición.

EEUU presiona para extraditar a figuras políticas de peso y ejerce presión sobre la presidenta. Debe fortalecer a García Harfuch y la fiscalía para tener más control interno.

También hay rumores de posibles cambios en el gabinete. Sheinbaum está acabando bien el año, con buenos niveles de aprobación, le fue bien con Trump, platicaron más de lo esperado.

Después de un año tan complejo la presidenta está cerrando el año con menos presión de Trump y una buena aprobación, el alza del salario mínimo la deja bien parada con la Ciudadanía.