Leyes en el Congreso: Extorsión y Presupuesto en el centro del debate

En un momento clave para el país, la Cámara de Diputados aprueba la nueva Ley de Extorsión mientras el Senado da luz verde a la Ley de Ingresos 2026. En entrevista con Víctor Sánchez Baños, el diputado panista Rubén Guajardo Barrera analiza los impactos y alcances de estas decisiones desde San Luis Potosí.

Además, Alicia Salgado ofrece su visión sobre la pertinencia y los riesgos de la Ley de Extorsión en un entorno donde la seguridad y la recaudación se cruzan con la vida cotidiana de los mexicanos.

