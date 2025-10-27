¿Qué significa ser liberal hoy? Una conversación sobre libertad, crítica y pensamiento profundo

En esta emisión de Punto de Fuga, Raúl Quintanilla conversa con Federico Reyes Heroles sobre su libro, Ser Liberal. Reyes Heroles nos dice que todo demócrata es liberal, porque la confrontación de ideas solo se da en un ambiente de libertades.

El punto de arranque siempre deben ser esas libertades, tiene que ser de manera civilizada para llegar a un acuerdo. Libertad es una palabra maltratada, aunque hay países como Canadá, con partidos liberales.

Cualquiera que cree en la ciencia es liberal, un liberal no puede ser dogmático, el pensamiento liberal nace de una reflexión filosófica. Reyes Heroles cuenta que daba clases de epistemiología cuando conoció a Adolfo Suárez en Chile durante el plebiscito.

Hablan de la censura que se quiere dar en nuestro país y la no censura y luego por ende la autocensura. La crítica debe ser tolerante para no cometer el error de la dureza.

Y para terminar dice que hay que apropiarnos de los tiempos profundos, porque parte de la degradación tiene que ver con nuestra poca capacidad de informarnos de manera profunda.

Quintanilla nos invita a leer el libro de Federico y a pensar y discutir en familia lo que significa ser liberal.

