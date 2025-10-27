Debate político, seguridad y finanzas: los temas que marcan la agenda legislativa

En esta emisión, Desde las Cámaras aborda los asuntos clave que definen la coyuntura política y económica del país. La comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en el Senado y la reunión del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con la Junta de Coordinación Política en Diputados, abren el debate sobre los retos del nuevo gobierno.

Adriana Sarur conversa con Lía Limón sobre el relanzamiento del PAN; Víctor Sánchez Baños analiza con Carolina Viggiano los puntos más sensibles de la próxima Ley de Ingresos, y Alicia Salgado advierte sobre las implicaciones fiscales y de privacidad de las reformas al Código Fiscal. Un episodio que combina política, economía y reflexión sobre el rumbo institucional del país.

