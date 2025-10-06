Desde las Cámaras: reformas, justicia y los desafíos legislativos de México

En esta emisión de Desde las Cámaras, se analizan los temas más relevantes del trabajo legislativo en el Congreso mexicano. El diputado Pedro Haces aborda las iniciativas impulsadas desde la Ciudad de México en materia de justicia y desarrollo social, mientras la senadora Claudia Anaya advierte sobre los riesgos y retrocesos que podrían derivarse de las reformas a la Ley de Amparo. Además, la periodista Alicia Salgado ofrece un análisis sobre las implicaciones de estos cambios en los mecanismos de defensa ciudadana frente a los actos de autoridad. Un espacio para entender cómo las decisiones del poder legislativo impactan directamente en los derechos y la vida de las y los mexicanos.

