Eduardo Santillán: justicia sensible, paridad y el nuevo rostro del Poder Judicial

En esta ocasión Claudia Ivett conversa con el excandidato a Ministro de la SCJN y especialista en temas de género, Eduardo Santillán. Es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se ha desempeñado como académico desde hace 26 años. Fue alcalde de Álvaro Obregón en la Ciudad de México del 2009 al 2012.

En el ámbito legislativo fue Diputado de la Ciudad de México donde presidió la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. También fue candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Una conversación sobre el nuevo rostro del Poder Judicial, la importancia de que la justicia sea sensible y cercana a la ciudadanía, y el papel determinante de las mujeres en esta nueva etapa. Eduardo Santillán habló de la paridad histórica en la Suprema Corte, de la urgencia de políticas públicas que reconozcan la propiedad a nombre de mujeres, de combatir la violencia económica en los divorcios y de la necesidad de contar con juzgados 24/7 que otorguen medidas de protección inmediatas. Un diálogo que refleja cómo la justicia con perspectiva de género puede transformar la vida de millones de mexicanas.”

