Isaac Ezban: contar el horror para hablar de lo humano

La conversación inicia hablando sobre la quinta película de Isaac Ezban, Párvulos, dice que es una historia de terror coming‑of‑age en la que tres niños cuidan a sus padres zombis encerrados en el sótano, combinando horror y ternura familiar. La cinta recibió una respuesta positiva en festivales como Fantastic Fest, Sitges y Mórbido.

Cuenta que sus narrativas combinan terror con metáforas humanas: El Incidente (2014) es una metáfora del paso del tiempo a través de espirales infinitas; Los Parecidos (2015) trata el miedo a perder la identidad; Parallel (en Canadá) aborda la ambición y los mundos paralelos; y Mal de Ojo (2022) explora la maduración a través de la brujería infantil.

Isaac explica que el género de terror le permite hablar de lo humano, como dice Stephen King: la ficción revela verdades internas. Menciona la influencia de Guillermo del Toro en El Laberinto del Fauno, donde lo bello y lo brutal conviven.

Sobre su trayectoria, relata que desde niño creó cortometrajes con recursos mínimos (“Clip of the Week”, luego “Short of the Month”), hasta filmar El Incidente con muy bajo presupuesto pero gran impacto en Cannes a los 28 años. Describe la experiencia de Cannes como intimidante pero impulsora de su carrera, lo que reforzó su decisión de dedicarse al cine.

Relata que desde los 6 años se identificó como cuentacuentos: su abuela materna lo fomentó en narración oral y obras de teatro y cine le ofrecieron un refugio emocional seguro. Esto lo impulsó a estudiar comunicación y enfocarse en contar historias visuales.