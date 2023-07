El adn de la Historia: La historia de Tutankamón

El 4 de noviembre 1922, el británico Howard Carter realizó uno de los hallazgos arqueológicos de mayor relevancia en el mundo al desenterrar en el Valle de los Reyes la tumba casi intacta de Tutankamón, quien fue uno de los últimos gobernantes de la dinastía XVIII del Imperio Nuevo, el número 12 del período, que ascendió al trono con solo ocho o nueve años en un país sumido en el caos que dejara su padre, el también famoso faraón Akenatón, tras tomar la decisión de sustituir la religión politeísta por una monoteísta.

Este tema tan interesante y relevante para la historia nos es recordada por nuestros conductores del adn de la Historia, donde también se tocará el famoso mito de la maldición de Tutankamón.

¿Cuál es la maldición de Tutankamón?

El mundo acababa de salir de una guerra mundial y de una epidemia de gripe que dejó millones de muertos. Eran los locos años 20 y la gente necesitaba historias de aventuras con las que evadirse, Tutankamón era la nueva estrella.

Enseguida el público empatizó con un joven que había muerto demasiado pronto, como los soldados de la gran guerra. Arthur Weigall era egiptólogo y redactor y era dado a narrar sucesos paranormales alrededor de la civilización egipcia.

El día que el Conde presentó, como patrocinador, su exitoso descubrimiento, Weigall escribió: “Tendrá suerte si vive seis semanas más”, se convirtió en una frase profética.

La primera muerte que se atribuyó a la maldición de Tutankamón, el quinto conde de Carnarvon murió solo cuatro meses después de entrar en la tumba. Sus descendientes explican que un mosquito le picó en la mejilla izquierda y, al afeitarse, una bacteria entró en la herida y terminó muriendo de sepsis en un hotel de El Cairo.

En el imaginario colectivo terminó calando la historia de que a la entrada de la tumba había una frase atemorizadora escrita: “La muerte llegará pronto a aquellos que perturben el reposo del faraón”.

Steve Snape, arqueólogo se muestra rotundo: “La historia de esa tabla no tiene ninguna credibilidad”, pues en el Antiguo Egipcio esas advertencias se escribían en las tumbas de los civiles, no de los reyes. Las tumbas de las personas normales no se escondían. Eran bien conocidas y recibían visitas. No se dejaba un cuerpo y se olvidaban de él. Era el lugar donde residía su espíritu.

Había una cámara funeraria y luego una capilla de ofrendas y ahí es donde se han encontrado las amenazas. Las tumbas del Valle de los Reyes no recibían visitas. Nadie acudía allí para hacer ofrendas porque el rey era muy diferente. La maldición que decían, jamás se ha encontrado.

