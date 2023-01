Sorteo Tris: Resultados hoy 24 de enero del 2023

La suerte también tiene que ver con la constancia, es por eso que la Loteria Nacional tiene cinco sorteos electrónicos diarios y en diferentes modalidades, es por eso que te presentamos los resultados hoy el Sorteo Tris de este 24 de enero. ¡Suerte a los ganadores!

¿Quiénes son los ganadores de este 24 de enero?

- Tris del Medio Día: No. 29988 -Ganador: 1-5-0-0-9

- Tris de las Tres: No. 29989 -Ganador: 2-1-6-3-0

- Chispazo de las Tres: No. 9593 -Ganador: 09-16-18-22-26

- Tris Extra: No. 29990 -Ganador: 8-8-8-2-2

- Tris de las Siete: No. 29991-Ganador: 8-1-7-3-7



Cómo puedo cobrar el premio del Sorteo Tris

De acuerdo a las reglas del juego, tienes 60 días naturales a partir del día siguiente en que se llevó a cabo el concurso o sorteo para cobrar el premio.

En caso de no hacerlo, el derecho de cobro habrá caducado y este será agregado al entero que se concentra en la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Cuida muy bien tu boleto ya que es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador.

¿Qué es el Tris?

El Tris es el Sorteo de números en línea de Pronósticos para la Asistencia Pública más fácil, accesible y económico, en el que puedes decidir cuánto quieres ganar definiendo el grado de dificultad, se realiza diariamente, todos los días del mes y está organizado por la Lotería Nacional de México.

Participa todos los días de la semana en sus cinco sorteos del día, Sorteo Tris Mediodía, Tris de las Tres 15:00 horas, Tris Extra 17:00 horas, Tris de las Siete 19:00 horas y Tris Clásico 21:00 horas, recuerda que puedes apostar desde un peso y ganar hasta 50 mil.

¿Cómo se eligen los ganadores del Sorteo Tris?

Las urnas del sorteo Tris, elegirán 5 números al azar para formar una cifra de 5 dígitos que al coincidir con los números de tu boleto, dependiendo de las modalidades, números jugados y pesos apostados por número, podrán hacerte ganar muchísimo dinero.

