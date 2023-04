Placebo, Cruz Azul vs América y el Festival de la Flores este fin de semana en CDMX

¿No sabes que hacer este fin de semana ? No te preocupes, pues como siempre en adn40 te damos algunas recomendaciones para que la pases bien solo o a lado de tu familia o amigos, quienes seguramente disfrutarán en esta ocasión del colorido y aroma de las flores, grandes duetos musicales o de un buen partido de futbol desde la comodidad de tu casa.

Jueves 13 de abril

Con el objetivo de celebrar la llegada de la primavera, el Centro Histórico se tornará de colores con el segundo Festival de las Flores , por el cual se instalarán 41 montajes en las calles como Avenida 5 de Mayo, Madero, Motolinía y República de Chile. Esto con el objetivo de mostrar la variedad de flora en nuestro país.

Del 13 al 16 de abril, estas principales calles del primer cuadro de la CDMX se llenarán de adornos para alegrar a los capitalinos e impulsar la convivencia, así como las actividades económicas que fueron detenidas y perjudicadas por la pandemia de la COVID-19 y que poco a poco se han recuperado.

El jueves 13 de abril, en punto de las 11:00 horas, se realizará una batucada en la calle de Madero hasta el Zócalo de la CDMX. En el evento ya se registraron más de 50 establecimientos participantes. Así que no te lo pierdas y pasa un buen momento con tu pareja o amigos.

¡Mañana comienza el #2FestivalDeLasFloresCH!

Conoce el mapa con las ubicaciones en https://t.co/OTFtQ48iXy y planea tu recorrido.



Ven a disfrutar del #CentroHistórico y de #LaCiudadQueLoTieneTodo. pic.twitter.com/qMQH9UkpNR — Autoridad del Centro Histórico (@ach_CDMX) April 12, 2023

Viernes 14 de abril

-Festival de las Flores en CDMX

Sofi Tukker en el Pepsi Center

El dúo neoyorkino Sofi Tukker volverá a la Ciudad de México este 14 de abril para promocionar su nueva producción WET TENNIS. Con un concierto en solitario que brindarán en Pepsi Center WTC, los fans de Sophie Hawley-Weld y Trucker Halpem, seguramente serán testigos de una fiesta llena de alegría y diversión.

El concierto comenzará a las 21:00 horas y canciones como “Original Sin”, “Sun Came Up” y “Mon Cheri”, así como Best Friend y Drinkee no podrán faltar para prender el ambiente.

Sábado 15 de abril



-Festival de Las Flores / Zócalo de la CDMX/ 11:00 horas

-Sofi Tukker/Pepsi Center/ 13:00 horas

-Festival de Jazz de Polanco XVI: Edición Primavera/Teatro Ángela Peralta/ 13:00 horas

-Diablos Rojos de México vs Toros de Tijuana/Estadio Alfred Harp Helú/14:00 horas

-Cruz Azul vs América/Estadio Azteca/21:00 horas



Domingo 16 de abril

-Festival de Las Flores / Zócalo de la CDMX/ 11:00 horas

-Pumas vs Toluca/Estadio Olímpico Universitario/12:00 horas

-Caperucita roja y el loblo ¿feroz?/ Teatro Tepeyac/14:00 horas

-Festival de Jazz de Polanco XVI: Edición Primavera/Teatro Ángela Peralta/ 13:00 horas

-Placebo/ Lunario del Auditorio Nacional/20:30 horas

