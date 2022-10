Una fiesta en los años setentas: Así fue el show de Jessie Ware

Si tuviéramos la oportunidad de remontarnos en el tiempo y ser parte de la ola disco que sacudió los lugares y callejones más recónditos del mundo en los años setenta ni siquiera lo dudaríamos; al menos no luego del concierto de Jessie Ware en el BlackBerry.

La cantante y compositora británica nos llevó justo a esa época sin la necesidad de tener que regresar en el tiempo. Con bolas disco, luces neón, atuendos espectaculares, telas que resplandecían por sí solas y bailarines.

Con un venue abarrotado y bajo un atuendo azul eléctrico que contrastaba perfectamente con la tela de fondo y las bolas disco que la esperaban en el escenario, Jessie Ware salió a hacer lo que mejor sabe: brillar.

Acompañada de sus bailarines, la artista interpretó por primera vez en México “Spotlight”, canción con la que abre su álbum de estudio What’s Your Pleasure?, rola perfecta para arrancar la fiesta.

Mariana García | adn40 Jessie Ware

El setlist estuvo cargado en su mayoría de su penúltimo trabajo de estudio como “Ooh La La”, “Read My Lips”, “Step Into My Life” y “What’s Your Pleasure?.





Jessie, conmovida por un sold out, le agradeció a sus fans por formar parte de su WYP tour siendo esta presentación la última de su gira por Norteamérica.

Conforme avanzó la noche, interpretó “Say You Love Me” y “Champagne Kisses”, abrazando completamente a la nostalgia con piezas de su disco Tough Love. No pudo faltar otra de las joyas de su discografía y su más reciente trabajo “Free Yourself”.

Antes de su última canción, Jessie Ware se despidió y comenzaron los primeros acordes de “Save a Kiss”; sin querer, nos llevó a una de las mejores épocas de la música disco de la manera más elegante posible, con su música .

Setlist del show de Jessie Ware

Spotlight

Ooh La La

Read My Lips

Step Into My Life

Wildest Moment

110%

Mirage

Soul Control

Say You Love Me

Champagne Kisses

Midnight

Kiss Of Life

Free Yourself

Please

Remember

Running

Hot ‘n’ Heavy

What’s Your Pleasure

Save A Kiss

Mariana García | adn40 Jessie Ware

