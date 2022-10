Horóscopos: Estas son las predicciones del 24 al 30 de octubre

Inicia la semana con buena energía gracias a las predicciones de la tarotista Mariesther que nos cuenta qué nos depara en los aspectos del amor, la salud y el dinero en los horóscopos de la semana del 24 al 30 de octubre de 2022.

Esta semana es sumamente interesante porque entramos de lleno con el signo de Escorpión, debido a que es un signo sumamente intenso, fiel y exitoso; pero también pueden ser las personas más vengativas y destructivas ya que tiene unos matices impresionantes.

Escorpión es como la rueda de la fortuna más bien como una montaña rusa, así es que agárrense porque entra de lleno nuestro signo Escorpión que va del 23 de octubre al 22 de noviembre.

El signo de Escorpión es un elemento de agua y sus regentes que son Marte y Plutón.

Horóscopo de Escorpión

Para esta semana para Escorpión empieza con una racha sumamente positiva puede ser que hayas estado triste por haber hecho cambios o haber dejado atrás algunas situaciones que no resultaron como esperabas, pero pronto te vas a dar cuenta que haber dejado eso te trae mejores ganancias.

Para las mujeres Escorpión salió la carta de la emperatriz que habla de fertilidad, así que deben de tener cuidados con el tema ginecológico.

Además para Escorpión son buenos días para realizar muchos negocios y a todo lo que tiene que ver con productividad porque vas a estar con una buena racha en el tema económico.

Horóscopo de Aries

Para esta semana para Aries sale la carta del carruaje que habla de la fuerza de voluntad, la cual indica de cómo salir adelante a pesar de los obstáculos que te ponen enfrente ya que eres una persona triunfadora, que sabes qué camino seguir y que los obstáculos nada más te hacen una persona más fuerte .

Esta semana tendrás la oportunidad de reivindicar tu nombre, tu estatus, tu situación económica o profesional a través de tu trabajo porque se te van a presentar muy buenas oportunidades y con la fuerza de voluntad que tienes lo vas a lograr y vas a salir adelante con mucho éxito.

Horóscopo de Tauro

Tauro necesitas descansar y tomarte las cosas con calma, es una semana en la cual te dicen que seas paciente que no te precipites que dejes que las cosas maduren a su tiempo y no quieras que pasen antes del tiempo.

El dinero y la prosperidad vienen en camino, no te desesperes y todo es tolerancia paciencia. Cuida tu salud, descansa, además aliméntate bien.

Horóscopo de Géminis

Para Géminis parece ser que habrá una semana algo complicada pues debido al eclipse parcial es probable que se te muevan mucho los recuerdos del pasado, date tu tiempo para reposar para analizar esas emociones, dejarlas fluir y liberarte de ellas.

En cuestiones económicas habrá llegada de dinero, pero el tema será tu sensibilidad que hará que te enganches con pleito, discusiones o malos entendidos, así que elige tus batallas esta semana.

Horóscopo de Cáncer

Para Cáncer sale una carta importantísima que es la toma de decisiones, al cual puede injerir con cambio de trabajo o con cambio de actividad; puede ser que se presente en dos oportunidades distintas y que no sepas cuál decidir a veces, así que calma ante todo y se muy analítico de la situación antes de tomar una decisión que pueda ser precipitada.

Horóscopo de Leo

Para Leo es una semana de mucha comida y de mucha bebida por lo que puede haber consecuencias con esos exceso, así que cuida tu estómago, cuida tu salud y busca la posibilidad de descansar y busca ir al médico para prevenir los temas de la garganta, de las gripas y de la tos.

Esta semana también habla de una celebración de logros como cuando terminas la escuela o el recibimiento de un reconocimiento.

Horóscopo de Virgo

Virgo se acaban los problemas, se acaban los sufrimientos porque llega a ti una gran oportunidad que no tenías visualizado, esto puede ser dar el enganche de un bien como un automóvil o una casa o algún proyecto a largo plazo de inversión; solo analiza los detalles del contrato o los de las tasas de interés, pero es una buena semana para pensar en invertir.

Recuerda esta semana se acaban las preocupaciones y la racha negativa, y se abren ante ti nuevas oportunidades.

Horóscopo de Libra

Libra empiezas una época muy interesante de transformación, y de dejar atrás todo aquello que no te había funcionado quizás no te administraste bien en el pasado o quizá perdiste el dinero o perdiste amistades, pero este es el momento de dejarlo en el pasado, y empezar nuevos proyecto, nuevos compromisos, nuevas relaciones o nuevas amistades.

Horóscopo de Sagitario

Para Sagitario se presenta el amor pero en un plan como de aventura de conocer gente de salir con amistades, vas a estar con este sexapeal; si tienes una relación actual podrás estar pensando en cosas más serias y a futuro.

Esta semana estará marcada para la conquista en varios aspectos, no solo en el tema del amor, sino también en conquistar nuevos retos, nuevas metas, así es que una semana excelente.

Horóscopo de Capricornio

Capricornio parece ser que esos sueños que tienes empiezan a tomar forma y empiezan a manifestarse en la realidad. Si tienes muchas ganas de emprender, ¡hazlo!

Estos días son perfectos para poder llevar a la acción todos tus sueños, y para ello trabaja con dedicación diariamente para lograr ese tan anhelado proyecto que has estado planeando.

Horóscopo de Acuario

Acuario te sale carta de fiesta, la cual es de mucho tema social, además de cambios positivos para tu vida. Es una semana de mucho movimiento y de relaciones sociales, pero no descuides el trabajo para conseguir la siguiente meta de tu vida, solo necesitas organizarte bien para poder conseguir grandes resultados.

Horóscopo de Piscis

Para el signo de Piscis no te desesperes para logar los proyectos que tienes en mente, muchos de ellos son por falta de dinero, falta de un buen socio o falta de tiempo, por lo que es momento en estos días de dar es gran salto y buscar otras opciones, no siempre empieza uno con el 100% de todo cuando echas a andar un proyecto; entonces toma acción, aunque sea una pequeñita, y vas a ver cómo van a empezar a llegar todas las respuestas para que así sea es una semana maravillosa.

