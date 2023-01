Ganadores del Sorteo Tris del lunes 3 de enero del 2023

La Lotería Nacional de México dio a conocer todos los números ganadores de sus pronósticos del Sorteo Tris de este martes 3 de enero de 2023.

Fue a través de sus redes sociales que las autoridades informaron quienes fueron los ganadores del Sorteo Tris y publicaron todos los números que corrieron suerte en este cierre de año.

Es por ello que a continuación te daremos a conocer todos los ganadores de estos pronósticos que se entregan de lunes a viernes.

Sorteo Tris del 3 de enero del 2023

Antes de darte a conocer todos los ganadores de la jornada, es importante recordarte que el Sorteo Tris da a sus ganadores mediante una urna que elige cinco números al azar, por lo cual para salir ganador una cifra debe coincidir con los de tu boleto o cachito seleccionado.

Estos son los ganadores del Sorteo Tris de hoy martes 3 de enero en México:

• Tris del Medio Día: No. 29883, el número ganador es: 3-9-4-1-6

• Tris de las Tres: No. 29884, el número ganador es: 1-1-9-3-1

• Chispazo de las Tres: No. 9551, el número ganador es: 03-08-15-17-28

• Tris Extra: No. 29885, el número ganador es: 3-5-2-1-2

• Tris de las Siete: No. 29886, el número ganador es: 0-8-8-7-3

Ya pueden revisar los números ganadores de nuestros sorteos de las tres 🤩#TrisDeLasTres No. 29884✨ 1-1-9-3-1 ✨

Multiplicador: No❌#ChispazoDeLasTres No. 9551 ⭐03-08-15-17-28⭐

¡Les deseamos suerte! #SiJuegasGanaMéxico pic.twitter.com/FL3k3ciPU0 — Lotería Nacional · Sorteos Electrónicos (@LN_electronicos) January 3, 2023

Cuánto tiempo tengo para cobrar mi premio del Sorteo Tris

Recuerda que de resultar ganador en el Sorteo Tris de este martes 3 de enero, cuentas hasta con 60 días naturales a partir del día siguiente en que se llevó a cabo el concurso para cobrar tu premio.

En caso de no hacerlo, el derecho de cobro habrá caducado y este será agregado al entero que se concentra en la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Sorteo Tris de la Lotería Nacional

Vale la pena recordarte que el Tris Extra ofrece la oportunidad de ganar miles de pesos jugando desde un peso y puedes participar en la modalidad directa de cinco, es decir por cada peso que apuestas, puedes llevarte una bolsa de hasta 50 mil pesos.

Esto quiere decir que se puede participar con un cachito o tira completa (modalidad directa de cinco), a fin de poder obtener alguno de los premios económicos.

Con lo anterior dicho, vale la pena recordarte que los cachitos o boletos se pueden adquirir hasta una hora y media antes de cada concurso.