¿Sin plan para el fin? Aquí las mejores películas de terror en plataformas

La temporada de maratonear en casa viendo series o películas de terror por fin comenzó, es por eso que con la llegada de octubre las principales plataformas de streaming comenzaron a sacar sus listados para promocionar sus mejores filmes dentro de su catálogo.

Es por eso que a continuación te mostraremos el top 10 de películas de terror en Netflix, Prime Video, HBO Max y demás plataformas para que puedas quedarte en casa maratoneando con filmes de horror, fantasmas, zombies y demás clases de seres sobrenaturales.

Películas de terror en Netflix

La plataforma de streaming pionera en todo el mundo cuenta con un sinfín de filmes de terror, horror y demás, por lo cual lo hace una de las más vistas año con año. Entre su top 10 de películas figuran las siguientes entregas.

1. The Lighthouse

2. Jaws

3. Train to Busan

4. Midsommar



5. History of the Occult

6. A Quiet Place

7. The Host

8. The Craft

9. The Orphanage

10. Annihilation

Películas en Prime Video

Seguido de Netflix llegó Prime Video, plataforma de streaming que con el paso de los años comenzó a sacar su propio contenido, sin embargo, tienen un vasto catálogo de películas con las que puedes hacer un maratón en casa.

1. Get Out

2. Rosemary’s Baby

3. Cronos

4. Suspiria

5. Halloween

6. Triangle

7. The Witch

8. Carrie

9. Tesis

10. REC

Películas para esta temporada en HBO Max

Otra de las plataformas que poco a poco se fueron colocando dentro de las preferidas de los usuarios es HBO Max, la cual cuenta con contenido para todos los gustos y el terror , es uno de ellos, pues se encuentran los siguientes filmes.

1. Psycho

2. The Shining

3. Hereditary

4. The Exorcist

5. Freaks

6. The Skin I Live In

7. A Nightmare on Elm Street

8. The Birds

9. Candyman

10. Possessor

¡Llegó el post que esperaban!

¡Llegó el post que esperaban!

Como ya estamos casi en octubre y sabemos que quieren hacer maratones de terror les traemos las 31 mejores películas de terror en #Netflix, #PrimeVideo, #HBOMax y #StarPlus según las calificaciones de todos los usuarios de Letterboxd.

Con estas listas de películas de terror dadas a conocer, vale la pena señalar que la clasificación fue dada en Letterboxd, plataforma en la que los usuarios pueden opinar y puntuar las películas dependiendo el gusto de cada uno.

Así que ya lo sabes, si no tienes plan para este fin de semana te puedes quedar en casa para maratonear en familia viendo las películas mejores puntuadas en las plataformas de streaming.

