Festival Internacional de Cine Judío ya tiene fechas para la edición 2024

La edición número 21 del Festival Internacional de Cine Judío en México (FICJM) se presenta como uno de los eventos que nos permitirá conocer más sobre esta cultura, prometiendo un mes lleno emociones, enseñanzas y saber por medio del séptimo arte la manera en la que los judíos pueden contar historias, este evento llegará en los próximos días de febrero y terminará en el mes de marzo.

Este año, el Festival Internacional de Cine Judío tendrá variedad de cintas, desde comedia hasta dramas intensos. Se espera que todas estas películas nos llenen de emociones, viajes y descubrimiento personal por medio de historias. Además, el FICJM tendrá películas que hablen de la comunidad LGBTTIQ+.

Un cambio en el FICJM y su importancia en el país

La integración de cintas LGBTTIQ+ en el Festival Internacional de Cine Judío representa un cambio importante en lo que se conocía de este evento, la inclusión con Todo lo que puedo hacer (All I Can Do), una historia de superación y amor más allá de los prejuicios; junto con este proyecto llegan Karaoke (Karaoke) y América (America) nos invitan a reflexionar sobre la amistad, el amor y el reencuentro con uno mismo.

Este festival es más que un evento de cine, es una muestra de la riqueza y diversidad que existe en México, el Festival Internacional de Cine Judío que busca mostrar amor, amistad, asombro y risa; todo lo que la cultura judía ofrece y lo que en pocas ocasiones nosotros como mexicanos podemos perder de vista.

El FICJM llegará a México por medio de la Cineteca Nacional y algunos Cinépolis de la Ciudad de México, el festival será desde el próximo jueves 22 de febrero hasta el jueves 21 de marzo. Por lo que si deseas conocer algo de estas cintas puedes revisar las carteleras de estos cines.

21°Edición del Festival Internacional de Cine Judío en México.

Del 22 de febrero al 21 de marzo de 2024.



Se parte del #CineQueNosUne y acompáñanos a explorar historias que conectan corazones alrededor del mundo. #FICJM21 #FICJM #Shalom #festivaldecine pic.twitter.com/nVfKnuAwEQ — FICJM (@FICJM) February 2, 2024

