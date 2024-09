Mejores lugares en México para celebrar el 15 de septiembre en México

Si no tienes ningún plan para este 15 de septiembre, te recomendamos checar esta lista con los mejores estados y actividades que habrá por las celebraciones que habrá por el Grito de Independencia . Estos estados tendrán grandes artistas y shows únicos para todos los visitantes de la República Mexicana.

¿Cuáles son los mejores estados para celebrar el 15 de septiembre?

México se distingue por ser un país lleno de fiesta y color. Por este motivo existe una gran variedad de destinos turísticos para celebrar el 15 de septiembre. Checa el listado de los mejores estados para ir a celebrar el Grito de Independencia, dónde celebrar con familia y amigos:



Dolores Hidalgo, Guanajuato

Querétaro, Querétaro

Taxco, Guerrero

Oaxaca, Oaxaca

Veracruz

Ciudad de México, México

Invitamos a nuestr@s vecin@s de #VCarranza a celebrar con nosotros el 214 Aniversario del #GritoDeIndependencia, con una espectacular fiesta y un gran elenco musical.🎉🪅



🇲🇽¡Te esperamos, ven con toda la familia a celebrar el orgullo de ser mexican@!🇲🇽#MesPatrioEnVC pic.twitter.com/Ls2yBIjlug — Alcaldía Venustiano Carranza (@A_VCarranza) September 2, 2024

¿Qué artistas estarán presentes en Hidalgo?

En Dolores Hidalgo, mejor conocido como la “Cuna de la Independencia en México”, tienen preparada una megafiesta que se realizará en el Jardín Principal y donde se presentarán artistas como:

Grupo Pesado



Banda La Arrolladora



Banda Cuisillos



Ha Ash



Christian Nodal



Los Ávila



Gloria Trevi



Los Kumbre



Alfredo Olivas

La fiesta en Hidalgo comenzará desde este 7 de septiembre con Grupo Pesado y se extenderá hasta el 20 de septiembre con la presentación de Alfredo Olivas. Por este motivo, no te puedes perder de visitar este estado.

Yandel promete show espectacular en CDMX

Para este 15 de septiembre el artista de reguetón prometió dar una presentación gratis en la alcaldía Venustiano Carranza, donde promete interpretar sus grandes éxitos como “Brickell”, “Yandel 150" y “Encantadora”.

Mientras tanto el 15 de septiembre, en el Zócalo CDMX, la Banda MS ofrecerá un show único para festejar con todos los chilangos y que promete ser único lleno de muchos sentimientos y canciones.

