Pan de muerto hasta en la cerveza, lo que debes probar en estas fechas

No solo de pan de muerto se vive en esta temporada y menos si ya hay decenas de opciones para comer esta maravilla. Así que imagina que en una olla enorme colocamos agua, malta, lúpulo y levadura; añadimos unos deliciosos panes de muerto para que todo se mezcle y dé como resultado una cerveza artesanal; de esta manera nace Réquiem Púrpura.

Quisiéramos decirte que es una noticia nueva, pero no. Tienes que ponerte al corriente si no la has probado porque se elabora desde hace algunos años y en cada temporada revive con la apertura del Mictlán.

Réquiem Púrpura, la cerveza que debe estar en tu altar

Si todavía necesitas un empujoncito para decir que sí, te damos un adelanto de su sabor. Lo primero que vas a notar mientras la sirves en una pinta es que es más espesa de lo que estás acostumbrado, pero no te preocupes, no está pasando nada malo. También te percatas que es una cerveza clara, es una Ale con centeno.

Gracias al pan de muerto que le pusieron, el primer trago tiene todo el sabor a naranja y azahar y en el retrogusto ese sabor amargo de la cerveza. Pero no te confíes, ya que tiene 7% de alc. vol. y cada trago entra bastante fácil; por lo que al menos un mareo seguro sí tendrás.

El cempasúchil para todo, ¡hasta en la comida!

Esta cheve fue creada por Falling Piano, un tap room en la colonia Roma de la Ciudad de México (CDMX) en equipo con La Chingonería, un grupo de maestros cerveceros muy rifados en la escena nacional.

Estos lugares son para ir a gozar, ya que ofertan distintas cervezas artesanales y no hay meseros: tú te acercas a la barra con tu vaso, observas que hay disponible y la pides a los expertos, quienes la sirven con la cantidad exacta de espuma.

Requiém Púrpura no es la única bebida original que hay. Cada temporada cocinan una cerveza nueva porque cuentan con toda la infraestructura que se requiere para hacer su propia cheve artesanal.

Falling Piano: Dónde se ubica y qué venden

Imagina esto: En la entrada todos artefactos para cocinar cerveza desde ollas y filtros hasta los barriles; arriba un piano colgando del techo y una barra con unos 20 grifos, todos con cervezas diferentes, desde IPA hasta Stout.

El lugar es perfecto para reencontrarse con amigos o impresionar a tu cita; ya que también cuenta con mesas y una pequeña cocina para botanear a gusto.

Por si aún no lo conoces, la ubicación de este lugar es Coahuila #99, Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

