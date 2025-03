Profeco dice que estos son los mejores trajes de baño de hombre para vacaciones de Semana Santa

Una escapada a la playa o simplemente ir a nadar a cualquier lugar es algo necesario al menos una vez al año. Es por eso que Profeco se dio a la tarea de analizar los trajes de baño que hay en el mercado para hombre y compartir la lista de los mejores, para que los compradores puedan estar al tanto.

Además, encontrar un buen traje de baño no es sencillo. No es una simple prenda, ya que debe de cumplir con los estándares de calidad para que no se rompa, no se decolore y se mantenga firme al momento de nadar.

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa?

Las primeras vacaciones de este 2025 serán las de Semana Santa , por lo que millones de mexicanos ya comenzaron a hacer sus planes para escaparse al menos durante un fin de semana.

Este año, según el calendario de la SEP , las vacaciones de Semana Santa comenzarán el lunes 14 de abril y los alumnos regresarán a clases el lunes 28 del mismo mes. Dos semanas para que puedan disfrutar con su familia.

Mejores trajes de baño para hombres, según Profeco

Para analizar los trajes de baño, la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) analizó diversos elementos de cada uno, como lo son: acabados en tela y confección; desempeño del elástico; resistencia a la abrasión; cambios dimensionales; sudor ácido; sudor alcalino y luz.

Bajo estos criterios, el mejor traje de baño para hombre fue el Adidas Solid / Jareta Oculta, con una calificación de excelente, sobre todo porque no tiene un precio tan elevado en comparación a otros.

La lista completa de Profeco fue la siguiente:



Adidas modelo Solid, Jareta Oculta / Calificación: Excelente

modelo Solid, Jareta Oculta / Calificación: Excelente Nike Solid Vital 7 Voll, Jareta Visible / Calificación: Muy Bien

Solid Vital 7 Voll, Jareta Visible / Calificación: Muy Bien Member’s Mark Dsae231029 840328 808106, Jareta Visible / Calificación: Muy Bien

Member’s Mark Dsae231029 840328808069, Jareta Visible / Calificación: Muy Bien

Ocean Pacific G023fpf120, Jareta Visible / Calificación: Muy Bien

G023fpf120, Jareta Visible / Calificación: Muy Bien Speedo 811752d, Jareta Oculta / Calificación: Muy Bien

El precio de estos trajes de baño va desde los $300 pesos hasta los $959, aunque podrías conseguirlos en descuento si logras cazar alguna de las ofertas que las marcas suelen tener de vez en cuando.

