¿Sin planes? Películas y obras de teatro que estarán en cartelera este fin de semana

¿Estás de descanso y no sabes qué hacer? En México este fin de semana hay un megapuente debido a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Desde el viernes 14 de marzo muchas personas abandonaron la Ciudad de México (CDMX) con destino a lugares como Morelos, Querétaro, Guerrero o Veracruz; y no regresarán hasta la tarde del lunes 17. Si eres de los que no salió, te presentamos la cartelera de cine y teatro.

Este fin de semana en la capital, los amantes del cine y el teatro tienen una amplia variedad de opciones para disfrutar. Desde estrenos cinematográficos hasta obras de teatro cautivadoras, hay algo para todos los gustos.

Te presentamos algunas de las películas y obras de teatro que estarán en cartelera, para que puedas aprovechar al máximo estos días libres.

¿Qué películas hay buenas en el cine hoy?

Este fin de semana, las salas de cine ofrecen una selección de películas que prometen emocionar y hacer reflexionar. Algunos de los estrenos destacados incluyen:



Better Man: La Historia De Robbie Williams

Memorias de un caracol

Capitán América: Un Nuevo Mundo

Colorful Stage La Película: Miku no puede cantar

El Brutalista

Mickey 17

Estas son algunas opciones, sin embargo puedes ingresar a la página oficial de Cinépolis , así como a la de Cinemex, y checar el filme de tu preferencia.

Recuerda que si eres de los que no les agrada tanto el cine comercial, también puedes acudir a la Cineteca Nacional que cuenta con varias cintas que ganaron algún premio en los Oscar 2025.

¿Qué obras de teatro hay ahora en cartelera?

El Rey León | Teatro Telcel (Miguel de Cervantes Saavedra 386, Ampliación Granada, Miguel Hidalgo)

Prima Facie | Teatro Milán-Foro Lucerna (Lucerna 64, Juárez, Cuauhtémoc)

Frida Kahlo, el musical | Teatro Centenario Coyoacán (Centenario 159, Del Carmen , Coyoacán)

Clue | El Círculo Teatral (Veracruz 107, Condesa, Cuauhtémoc)

Apuntes sobre el deterioro de mi madre | Centro Cultural Helénico (Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón)

En este enlace puedes conocer toda la oferta.

¿Qué hacer el domingo 16 de marzo de 2025 en CDMX?

Algunas actividades son:

Homenaje a Paquita: El domingo 16 de marzo podrás recordar a Paquita la del Barrio, sus canciones serán interpretadas por la Sonora Santanera en el Auditorio Nacional.

Feria internacional del libro en Coyoacán: Este domingo concluirá en el Jardín Hidalgo, desde las 11am hasta las 9pm. Este año Japón es el país invitado.

Desfile por el Día del Artesano: Inicia en la Plaza Manuel Tolsá y finalizará en el Museo de Arte Popular, donde se desarrollarán más actividades. Hora: 12:00 horas. Entrada: libre.

