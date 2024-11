Substantia Aeterna: David Camorlinga presenta su obra en el CENART

También quiero que la gente que venga se dé cuenta no solo de que una pieza se desplaza en el tiempo, sino también cómo el espacio es importante para una escultura. Necesita poder respirar, poder vibrar, porque algo en mis esculturas es que casi todas hay que verlas por todos lados porque ninguna escultura es igual de frente o del lado izquierdo o del lado derecho. Cada escultura, conforme te vas moviendo, se va moviendo contigo. Entonces busco que la gente también reinterprete lo que yo estoy pensando y también que me expliquen ellos qué es lo que está haciendo. Es como escuchar el diálogo de la gente hacia mí, qué me están diciendo y qué le está diciendo la escultura a ellos