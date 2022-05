Sepultan a Yolanda Martínez, padre pide a los agresores que se entreguen

Este domingo finalmente fue sepultado el cuerpo de Yolanda Martínez, la joven de 26 años que desapareció desde el 31 de marzo y cuyo cuerpo sin vida fue hallado el pasado 8 de mayo, en Nuevo León.

Antes de darle sepultura se realizó una misa de cuerpo presente, en la cual, el padre de la joven, Gerardo Martínez, reafirmó que su hija fue víctima de feminicidio y está a la espera de los resultados de la autopsia para conocer las causas de su muerte.

🚨 #AlertaADN



Realizan el entierro de Yolanda Martínez, en Juárez, Nuevo León. El cuerpo de Yolanda fue encontrado el 8 de mayo pasado en un lote baldío, estaba desaparecida desde el 31 de marzo. — adn40 (@adn40) May 15, 2022

Sin embargo pidió a los agresores que se entreguen a las autoridades.

De acuerdo a Info 7, el padre de Yolanda Martínez reconoció que si bien la joven sufría depresión porque estaba desesperada por no encontrar trabajo, sin embargo no era motivo para suicidarse, de ahí que adelantó que los primeros informes de la autopsia revelan que pudo ser por otras causas pero no está claro.

Primero voy a entregar a mi hija a Dios porque así corresponde, pero aquí me van a seguir viendo hasta que detenga a los agresores de mi hija. aseguró

Esto debido a que la semana pasada había solicitado la intervención del gobernador Samuel García para que le entregarán el cuerpo de su hija.



Fiscalía de Nuevo León confirma que el cuerpo hallado es de Yolanda Martínez

La Fiscalía General del Estado de Nuevo León confirmó que el cuerpo localizado el pasado 9 de may en el municipio de Juárez pertenece a Yolanda Martínez, desaparecida el pasado 31 de marzo.

A través de un comunicado las autoridades indicaron que concluyeron el estudio de genética elaborado por el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de esta institución, con resultado positivo para identificación de cuerpo sin vida, correspondiente a Yolanda Martínez Cadena, de 26 años de edad.

Según el reporte, un día antes, una mujer que se encontraba juntando leña que realizó el hallazgo luego de que percibió un olor fétido en el sitio y al acercarse observó lo que parecía un cuerpo humano, por lo que de inmediato salió del lugar y llamó a las autoridades, las cuales determinaron que la ropa y algunas caracteristicas daban indiciones de que podría ser la joven desaparecida.



