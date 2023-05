Fue vinculado a proceso, Kiril Todorov, expresidente de la Federación Mexicana de Natación

Luego de una audiencia que duró 20 horas un juez del Reclusorio Norte en la Ciudad de México vinculó a proceso a Kiril Todorov, expresidente de la Federación Mexicana de Natación, por el presunto delito de peculado . Se le acusa de desviar más de 155 millones de pesos.

La audiencia no pudo dar inicio a la hora programada debido a que el juez notó que Kiril Todorov, quien es de origen búlgaro, no contaba con un intérprete, aunque él dijo que no era necesario y que prefería seguir a distancia la audiencia debido a su estado de salud optimo ya que padece pre diabetes y pancreatitis y tener estudios neurológicos pendientes.

Después de que en un inicio la audiencia la enfrentó vía Zoom, y por la falta de intérprete, el juez obligó al expresidente de la Federación Mexicana de Natación a acudir al Reclusorio Norte para continuar con el proceso.

Desde su llegada a comparecer, con varias cajas con documentos, Kiril Todorov, argumentó tener las pruebas de su inocencia; sin embargo, su defensa no logró que no fuera vinculado a proceso.

Esta situación pudo haberse evitado de manera muy distinta, toda esta situación de desgaste ha sido una afectación mayúscula que tiene desarticulados a los deportes acuáticos en México -dijo Todorov, durante la audiencia.

De acuerdo con medios deportivos, en la audiencia estuvieron representantes de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ( Conade ) y de la Auditoría Superior de la Federación. El organismo que dirige la exmedallist6a olímpica, Ana Gabriela Guevara, mencionó que la Federación Mexicana de Natación no tiene ningún adeudo y/o problemas.

Fue en septiembre de 2021, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que Todorov fue vinculado a proceso por el delito de peculado, por lo que siguió su proceso en libertad y se le negó salir de México. La World Aquatics (órgano que rige al deporte acuático) ya tenían reportes de irregularidades de la administración, así que asignó al Comité de Estabilización para gestionar a la Federación Mexicana de Natación (FMN).

El exdirectivo seguirá enfrentando su proceso en libertad y entre las medidas cautelares que se mantuvieron mientras continúa la investigación, no puede salir de la Ciudad de México o Estado de México, por ende tampoco del país.

Kiril Todorov, comentó que tiene la consciencia tranquila, a pesar que fue nuevamente vinculado a proceso por el delito de peculado.

