“No cayó ahí sola”, padre de Debanhi denuncia diferencias en necropsias

Mario Escobar, padre de Debanhi afirmó este lunes que la necropsia que se realizó de manera independiente tiene varias diferencias con la de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en la que la primera línea de investigación señala que la joven cayó a una cisterna al interior de un motel en el municipio de Escobedo.

El papá de Debanhi acudió a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer para entregar el dictamen que mandó a hacer para que así sea comparado con los resultados que tienen las autoridades estatales.

Sí hay diferencias, desde los tenis que no estaban puestos o ceñidos en los pies de mi hija y bueno sí digo pues ahí encontramos una diferencia muy puntual que de alguna manera se tiene que analizar, checar y verificar por qué no estaban puestos

Mario Escobar dijo que las investigaciones podrían “determinar que no fue un accidente, que no cayó ahí sola, se tiene que demostrar ante el ministerio público, ante un juez”.

El padre de la joven desaparecida el 9 de abril dijo que todavía se puede realizar una prueba toxicológica; sin embargo, explicó que lo más importante es esclarecer si se trató de un feminicidio.

“La prueba toxicológica sí se puede hacer aunque no haya sangre, se puede hacer mediante el cabello o cualquier parte de la piel, de la uña, se hace la prueba”.

Mario Escobar, padre de Debanhi acusa que ha recibido amenazas de muerte

El pasado 28 de abril, Mario Escobar padre de Debanhi señaló que ha recibido amenazas de muerte en su búsqueda de justicia.

Aunque el padre de Debanhi dijo que no tenían temor de nada y “no me importa que me sigan amenazando de muerte”, este lunes se dio a conocer que ya cuenta con protección de las autoridades de Nuevo León.

Mario Escobar agregó ese día que desconoce quienes lo están amenazando; sin embargo, afirmó que está dispuesto incluso a ser asesinado buscando la verdad sobre el caso de su hija.

