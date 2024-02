¿Narcos pactan tregua en Guerrero?, esto es lo que sabemos

No puede haber una negociación, no puede haber un pacto entre grupos criminales y mucho menos que ese pacto se base en que esos grupos criminales puedan mantener el control territorial de las zonas que ahora tienen bajo el mismo, que ahora están expoliando, controlando, explotando a la población, asesinándola, extorsionándola. La gente no quiere que los Tlacos, que la Familia michoacana, para hablar de este caso, se quede cada uno en su territorio, con su territorio y que la sigan explotando, la gente lo que quiere es que haya autoridades que cumplan con su papel y que no sean explotadas por nadie. No sirve para nada un acuerdo, lo hagan los obispos o lo haga el gobierno de “Pax Narca” y que cada uno se quede con su territorio.